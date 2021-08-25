Франция увеличила импорт турецкой химпродукции почти на 20%

Турция 25 августа 2021 00:01 (UTC+04:00)
Франция увеличила импорт турецкой химпродукции почти на 20%
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Мы продолжим поддержку национальных специалистов Азербайджана в деле разминирования - резидент-координатор ООН
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Президент Ильхам Алиев: Миссия ЮНЕСКО уже создана, но сейчас Армения снова против
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Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения мы играем важную роль в системе международных отношений Политика 24 августа 19:45
Частные инвестиции в аграрные парки Азербайджана превышают 1 млрд манатов - минэкономики Бизнес 24 августа 19:42
Президент Ильхам Алиев: За 28 лет Минская группа упустила много возможностей Политика 24 августа 19:41
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем по возможности в кратчайшие сроки вновь поселить всех бывших вынужденных переселенцев в освобожденных территориях Политика 24 августа 19:37
Президент Ильхам Алиев: В пределах своих возможностей и потенциала мы стремимся внести вклад в мир и безопасность Политика 24 августа 19:32
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был активным членом ООН Политика 24 августа 19:27
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Харыбюльбюль на открытии Паралимпийских игр в Токио (ФОТО) Спорт 24 августа 18:40
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Россия наращивает импорт турецкой химпродукции Турция 24 августа 18:00
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