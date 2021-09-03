В Турции продемонстрировали новейший отечественный броневик (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Турецкая компания TÜMOSAN продемонстрировала новейший тактический отечественный бронеавтомобиль Pusat.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak, TÜMOSAN ведет переговоры с местными и зарубежными компаниями по вопросу поставок броневика.
По данным издания, уже есть предложения по экспорту Pusat.
Отмечается, что броневик прошел первый этап тестирования с пробегом в пять тысяч километров. В ближайшее время планируется начать второй этап испытаний с пробегом 20 тысяч километров.
Впервые концепт Pusat был продемонстрирован на международной выставке оборонной промышленности IDEF в 2017 году. Прототип броневика был разработан спустя два года.
На выставке IDEF-2021 демонстрировалась модификация Pusat с гибридной силовой установкой.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)