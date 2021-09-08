Турецкая госкомпания по управлению энергетическим рынком будет работать в Узбекистане
БАКУ /Trend/ - Турецкая государственная компания по управлению энергетическим рынком (EPİAŞ) входит на энергорынок Узбекистана.
Об этом сказали Trend в Министерстве энергетики Турции.
Как отметили в ведомстве, EPİAŞ будет сотрудничать с правительством Узбекистана для управления энергетическим рынком этой страны.
"В настоящее время ведутся переговоры по созданию дорожной карты для дальнейшего сотрудничества", – сказали в министерстве.
Согласно данным, EPİAŞ также будет сотрудничать с правительством Узбекистана в сфере возобновляемых источников энергии.
Отметим, что компания EPİAŞ было создана в Турции в 2012 году.
(Редактор: Надир Насиров)
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