Турецкая госкомпания по управлению энергетическим рынком будет работать в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Турецкая государственная компания по управлению энергетическим рынком (EPİAŞ) входит на энергорынок Узбекистана.

Об этом сказали Trend в Министерстве энергетики Турции.

Как отметили в ведомстве, EPİAŞ будет сотрудничать с правительством Узбекистана для управления энергетическим рынком этой страны.

"В настоящее время ведутся переговоры по созданию дорожной карты для дальнейшего сотрудничества", – сказали в министерстве.

Согласно данным, EPİAŞ также будет сотрудничать с правительством Узбекистана в сфере возобновляемых источников энергии.

Отметим, что компания EPİAŞ было создана в Турции в 2012 году.

(Редактор: Надир Насиров)