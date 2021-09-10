Турецкий порт Гемлик перевалил с начала года около 9 млн тонн грузов
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Создание фонда поддержки тюркоязычных государств завершится в последующие две недели - Багдад Амреев
Азербайджан будет работать с тюркоязычными странами в сфере увеличения электронной торговли - Микаил Джаббаров
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу
Агентство DOST и Фонд YAŞAT распространили совместную информацию в связи с участником Отечественной войны Азербайджана
Стала известна дата судебного заседания по делу экс-начальника ГУ военной контрразведки упраздненного МНБ Азербайджана
Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Состоялась встреча между министром оборонной промышленности Азербайджана и министром торговли Казахстана
Казахстан и Азербайджан могут создать единого оператора по реализации Транскаспийского торгового маршрута