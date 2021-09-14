Граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в январе - августе 2021 года приобрели в Турции 858 объектов недвижимости, что на 158 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В августе граждане Азербайджана приобрели в Турции 138 объектов недвижимости, что на 16 меньше, чем в августе 2020 года.

В августе в Турции были проданы 141 400 объектов недвижимости, что на 17 процентов меньше по сравнению с августом 2020 года.

В указанном месяце иностранцы приобрели в Турции 5 866 объектов недвижимости, что на 50,7 процента больше по сравнению с августом 2020 года.

Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Натаван Эфендиева)