Свыше 29 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 276 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 334 535 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 802 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 29 191 человек.