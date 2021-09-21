В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Токат произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Trend.

Подземные толчки зарегистрированы в 19:09 по местному времени в районе Никсар. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,34 километра.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.