На севере Сирии нейтрализованы 6 террористов РПК

В зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии нейтрализованы 6 боевиков YPG [сирийское крыло террористической организации PПК], планировавших теракты.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Anadolu, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, операцию провели силы турецкого спецназа.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.