На севере Сирии нейтрализованы 6 террористов РПК
В зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии нейтрализованы 6 боевиков YPG [сирийское крыло террористической организации PПК], планировавших теракты.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Anadolu, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, операцию провели силы турецкого спецназа.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
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