Турция уверенно движется по пути развития атомной энергетики

Турция 7 октября 2021 12:27 (UTC+04:00)
Турция уверенно движется по пути развития атомной энергетики

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что глобальная пандемия коронавируса повлияла на все основные сферы деятельности, есть страны, которые, соблюдая меры предосторожности, продолжали реализовывать жизненно важные для них проекты. Одной из таких стран является Турция, которая намерена уже к началу 2023 года хотя бы частично избавиться от энергетической зависимости.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в статье, опубликованной наплатформе Еastweststream.com.

Электроэнергия в Турции производится в основном из ископаемого топлива – угля, нефти и газа. Планируемое мировыми лидерами постепенное уменьшение углеродных выбросов в атмосферу и диверсификация источников для надежного и бесперебойного энергоснабжения являются основанием для перехода к более эффективному энергетическому ресурсу.

Уже в 70-х годах XX века Турция планировала развивать отрасль атомной энергетики, а в 1974 году была исследована местность для строительства АЭС на побережье Средиземного моря.

В 2010 году Турция сделала фундаментальный шаг на пути реализации своих давних планов: она подписала соглашение о сотрудничестве с Россией, которое предусматривало совместное строительство первой атомной электростанции "Аккую" в провинции Мерсин на юге страны. Основным поставщиком оборудования и инвестором стала Россия, ее доля в проекте составляет около 99 процентов.

Сам проект реализует компания "Аккую Нуклеар" ("дочка" "Росатома").

В соответствии с планом, АЭС должна состоять из четырех энергоблоков суммарной установленной мощностью 4800 мегаватт, которые будут вырабатывать около 35 миллиардов киловатт\часов электроэнергии в год.

В 2018 году президенты России и Турции дали старт строительству первого энергоблока атомной электростанции. В ходе церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что АЭС "Аккую" должна обеспечить как минимум 10 процентов потребности страны в электроэнергии.

Ввод электростанции в строй был запланирован на 2023 год. Строительные работы в рамках проекта не прекращались даже во время пандемии.

Комментируя ход строительства, Президент России Владимир Путин заявил, что оно ведется с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В марте этого года состоялась торжественная церемония закладки фундамента третьего энергоблока АЭС "Аккую". Тогда Путин заявил, что "Росатом" применяет в ходе строительства электростанции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. И при этом соблюдаются высочайшие стандарты безопасности, а также самые строгие природоохранные требования.

Совместная реализация проекта строительства АЭС играет особую роль для российско-турецкого сотрудничества. Обе стороны неоднократно отмечали важность проекта для дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Строительство АЭС "Аккую" можно назвать одним из символов российско-турецкого сотрудничества. Оно является стратегическим шагом на пути к обеспечению энергетической безопасности Турции, считает политическая элита этой страны.

С этим согласны и в России. Президент Владимир Путин, в частности, сказал: "Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы между народами наших стран".

Реализация проекта строительства АЭС "Аккую" положила начало развитию атомной энергетики в Турции и обеспечит ее стабильное энергоснабжение. Это стало возможным благодаря эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Совместная деятельность двух стран в сфере атомной энергетики может продолжиться и после завершения строительства АЭС. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на недавно прошедшей встрече в Сочи обсудили возможность сооружения еще двух атомных электростанций на территории Турции. Эрдоган также заявил, что строительство АЭС "Аккую" идет по плану, и ее первый энергоблок может быть введен в эксплуатацию уже в 2022 году.

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