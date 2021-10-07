Турция не закрывала КПП с Ираном - источник

БАКУ/Trend/- Информация о том, что якобы Турция закрыла границы с Ираном, не соответствует действительности, сказал в четверг Trend дипломатический источник в Турции.

Отметим, что сегодня проармянские российские СМИ распространили информацию, что Турция якобы закрыла пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП) для проезда иранских грузовиков из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном.

Как отметил источник, именно Иран закрыл КПП «Капыкей» в турецкой провинции Ван, после чего Анкара обратилась к Тегерану для открытия данного КПП: "В настоящее время ведутся переговоры".

Анкара заинтересована в развитии добрососедских отношений с соседними странами, в том числе с Ираном, добавил источник.