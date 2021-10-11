Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару

Курс турецкой валюты упал в понедельник до 9,00 лир за доллар, пройдя предыдущий рекордный минимум (8,95), который был зафиксирован 29 сентября.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ослабление национальной валюты Турции продолжается с осени прошлого года.