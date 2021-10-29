Число граждан Азербайджана, посетивших Турцию в сентябре, выросло в разы

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2021 года Турцию посетили 56 823 гражданина Азербайджана, что в 14 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в сентябре, составила 1,62 процента.

При этом в январе – сентябре Турцию посетили 317 тысяч граждан Азербайджана, что на 73,12 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в январе – сентябре, составила 1,81 процента.

Согласно данным министерства, в сентябре в Турции побывали 3,999 миллиона туристов, что на 57,8 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В январе – сентябре Турцию посетили 21,507 миллиона туристов, что на 81,78 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

(Редактор: Константин Шапиро)