Эрдоган назвал позитивной позицию Байдена по вопросу приобретения Турцией F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел позитивный подход со стороны президента США Джо Байдена к теме приобретения Анкарой новых самолетов F-16. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, турецкий лидер заявил в воскресенье по окончании саммита G20 в Риме.

"Мы обсудили с Байденом ситуацию с самолетами, как лучше решить имеющиеся вопросы. Мы оплатили $1,4 млрд за самолеты F-35. С Байденом мы обсудили пути, как выйти из сложившейся ситуации, были варианты модернизации имеющихся или закупки новых F-16. Он позитивно отнесся к вопросу приобретения нами F-16", - сказал Эрдоган. На данный момент, по словам Эрдогана, темой самолетов "занимаются министерства обороны двух стран".

Турецкий лидер напомнил, что решение о продаже Турции вооружений должно еще получить одобрение сенаторов в США, и Анкара ждет финализации этой темы. "На встрече с Байденом мы отметили, что у него есть вес в Конгрессе, и мы ждем, что он проявит необходимую заинтересованность в этом вопросе", - указал Эрдоган.