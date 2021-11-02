В Стамбуле прошли испытания турецкого электромобиля TOGG
На гоночной трассе İstanbul Park, где проводятся гонки Формулы-1, проведены тесты первого электромобиля турецкого производства TOGG, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению, размещенному на странице группы «Турецкий автомобиль» (TOGG) в соцсетях, испытаны различные системы прототипа электрокроссовера сегмента SUV.
Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.
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