Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $242 млн

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном сократился на 3,22 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 242,238 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В сентябре турецкий экспорт в Азербайджан составил 197,443 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 44,795 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - сентябре товарооборот между двумя странами в целом вырос на 462 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 2,005 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,566 миллиарда долларов, импорт – 439 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)