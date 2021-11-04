Турция преодолела энергетические проблемы

Турции удалось оставить позади многие проблемы в сфере энергетики.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов перед началом церемонии приема верительных грамот у посла Украины в Анкаре Василия Боднара.

Глава государства также пообещал сообщить “хорошие новости” относительно добычи Турцией природного газа в Черном море.

“Надеюсь, что сообщу хорошие новости, когда мы начнем добывать природный газ в Черном море, но необходимо немного терпения”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что добыча Турцией природного газа в Черном море будет способствовать не только пополнению государственной казны, но и росту благосостояния населения страны.

Он напомнил, что сегодня исполнилось 19 лет со дня прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).

“Этот путь, длившийся 19 лет, мы прошли при поддержке и доверии нашего народа, это был путь, посвященный служению народу”, - сказал он.

Глава государства отметил, что за упомянутый период Турция добилась значительного прогресса в сфере развития инфраструктуры, строительства и предоставления качественных услуг.

Президент Турции также рассказал об успехах Турции на международной арене. Он напомнил, что за время пребывания у власти посетил свыше 50 стран Африки, а также побывал в ряде государств Латинской Америки, донося до них “послание Турции”.

“Мы популяризовали нашу страну в этих регионах, где раньше о нас ничего не знали. И в настоящее время этот процесс продолжается”, - констатировал Эрдоган.

Глава государства коснулся и темы строительства в Нью-Йорке нового здания “Турецкого дома (Türkevi)”, в открытии которого он принял участие во время последнего визита в США.

Новое 35-этажное здание Türkevi высотой 171 метр и площадью около 20 000 квадратных метров расположено напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН). В здании размещены, в частности, генконсульство Турции в Нью-Йорке, постоянное представительство Турции при ООН и представительство Турецкой Республики Северного Кипра.

“Тот факт, что мы построили там ( в Нью-Йорке) такое здание, очень важен не только для нас, но и для будущих поколений”, - отметил Эрдоган.

В числе достигнутых за последние два десятилетия успехов президент Эрдоган отметил развитие в Турции высокоскоростных железных дорог, реализацию таких проектов, как Евразийский туннель, мосты Явуз Султан Селим и Османгази, а также строительство шоссе между Стамбулом и Измиром.

По его словам, за указанный период количество аэропортов в Турции увеличилось с 26 до 56, а университетов - с 76 до 207.