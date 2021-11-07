Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял представителей боснийских НПО в Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Встреча началась в 15.20 по местному времени во дворце «Хубер» в стамбульском районе Тарабья в закрытом для прессы режиме.

Во встрече также приняли участие глава МВД Турции Сулейман Сойлу и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.