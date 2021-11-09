Турецкий экспорт кожаных изделий в Азербайджан превысил $13 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – октябре 2021 года экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан вырос на 10,49 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,464 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2021 года экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан достиг 2,094 миллиона долларов, что на 10,23 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – октябре в целом экспортировала на мировые рынки кожаные изделия на сумму 1,425 миллиарда долларов, в то время как в октябре этот показатель составил 159,494 миллиона долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)