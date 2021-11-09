В Турции обрушилось двухэтажное здание, 11 человек пострадали

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья обрушилось двухэтажное здание, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Ешилюрт. В результате происшествия пострадали 11 человек, которых удалось спасти из-под завалов.

Губернатор провинции Малатья сообщил, что под завалами остаются 20 человек.