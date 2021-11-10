С начала года турецкий порт Трабзон принял свыше 300 судов
Россия намерена последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – МИД
Лента новостей
Мурад Гусейнов: Грандиозный концерт в Москве в честь 100-летия БМА стал историческим событием и показал величие нашей классической музыки (ФОТО)
В госбюджете-2022 предусмотрено увеличение средств на дальнейшее укрепление обороноспособности ВС Азербайджана
На восстановление освобожденных территорий из госбюджета Азербайджана-2022 будет выделено 2,2 млрд манатов - министр
Президент Ильхам Алиев принял руководителя британо-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО/ВИДЕО)
В Израиле прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном (ФОТО)
Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую позицию в формировании надёжного моста по направлению Восток–Запад - Бердымухамедов
Президент Туркменистана принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики
"Южный газовый коридор" снижает зависимость Южной Европы от основного поставщика - польское министерство (Эксклюзив)
ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО/ВИДЕО)