Туркменистан увеличил импорт цемента из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года Турция увеличила экспорт цемента в Туркменистан на 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,429 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт цемента из Турции в Туркменистан достиг 2 миллионов долларов, что на 41,5 процента больше показателя сентября прошлого года.

Турция в январе – сентябре в целом увеличила экспорт цемента на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,422 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала цемент на 420,236 миллиона долларов, что на 22,2 процента превышает показатель сентября 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт цемента составил 4,448 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)