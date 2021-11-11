Евросоюз повысил прогноз роста ВВП Турции в 2021 году

Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики Турции на 2021 год с 5,2 процента до 9 процентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу" свидетельствуют данные Еврокомиссии (ЕК).

В отчете ЕК под названием «От восстановления к расширению» говорится, что вопреки пандемии коронавируса экономика Турции в 2020 году выросла на 1,8 процента, итогам нынешнего года составит 9 процентов, а в 2022 и 2023 гг - 4 процентов.

Касаясь прогнозов по странам Европы, авторы доклада предполагают, что в 2021 году экономика Евросоюза вырастет на 5 процентов, в 2022 году - на 4,3 процента и в 2023 году - на 2,5 процента. При этом рост экономики еврозоны в 2021 году составит 5 процентов, в 2022 году 4,3 процента и 2023 году - 2,4 процента.

В предыдущем летнем отчете Европейской комиссии прогнозировалось, что экономика ЕС и еврозоны вырастет на 4,8 процента в 2021 году и на 4,5 процента в 2022 году.