Азербайджан увеличил импорт стали из Турции
БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2021 года экспорт стали из Турции в Азербайджан вырос на 7,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 86,272 миллиона долларов.
Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
В октябре 2021 года экспорт стали из Турции в Азербайджан достиг 10,011 миллиона долларов, что на 15,99 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Турция в январе-октябре 2021 года экспортировала на мировые рынки сталь на сумму в 18,119 миллиарда долларов, в октябре экспорт стали из Турции составил 2,294 миллиарда долларов.
(Автор: Натаван Эфендиева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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