Глава МИД Турции отправится с визитом в Иран

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник отправится с официальным визитом в Иран, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Визит состоится по приглашению главы внешнеполитического ведомства Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

Подчеркивается, что в рамках визита будут обсуждены аспекты двухсторонних отношений, а также проведен обмен мнениями касательно региональных и международных вопросов.