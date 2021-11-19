Взрыв произошел в жилом здании в Турции
БАКУ /Trend/ - По меньшей мере два человека погибли и несколько человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в жилом здании в турецком городе Анкара, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Произошло частичное обрушение постройки.
На место происшествия прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Других подробностей пока не поступало.
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