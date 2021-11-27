Турция закрыла въезд для пяти стран

БАКУ /Trend/ - Турция закрыла авиасообщение с пятью странами из-за распространения нового штамма коронавируса.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"С сегодняшней ночи будет запрещено путешествовать в нашу страну из Ботсваны, ЮАР, Мозамбика, Намибии и Зимбабве сухопутным, воздушным, морским и железнодорожным путем из-за распространения нового штамма коронавируса", - отметил он.