В Турции создан благоприятный климат для иностранных инвестиций - Эрдоган

В Турции сформировались благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Для иностранных инвесторов настало самое подходящее время для долгосрочных инвестиций в экономику Турции. Те, кто инвестировал в Турцию в долгосрочной перспективе, всегда получали прибыль, так будет и впредь», - сказал, в частности, турецкий лидер.

По словам главы государства, в 2021 году турецкий экспорт достиг рекордных показателей. «Мы достигли отметки в $215-220 млрд., к концу года этот показатель превысит 220 млрд. Это рекорд Турции по экспорту», - сказал президент Эрдоган.

Президент Эрдоган отметил также, что экономика Турции в текущем году демонстрирует исключительный рост. «В 2021 году ожидается рост экономики на 10% или более»,- заявил он.

По его словам, в настоящее время власти Турции снижают процентные ставки и ожидают падения уровня инфляции.

Турецкий лидер добавил, что правительство страны разработало меры, направленные на открытие новых рабочих мест. С этой целью компаниям со штатом до 50 сотрудников будет предоставлен доступ к кредитам до 100 тысяч турецких лир, рассказал глава государства.

Далее глава государства рассказал о планах Анкары относительно газодобычи на месторождениях, открытых Турцией в Черном море.

По его словам, в рамках первой фазы добычи черноморского газа Турция планирует получать 10 млн. куб. м. газа. в сутки на месторождении Сакарья. «К концу второй фазы эта цифра увеличится до 40 миллионов», - добавил он.

«Турция рассчитывает начать первую добычу газа на месторождении Сакарья к январю 2023 года. Это наша дорожная карта на данный момент», - сказал глава государства.