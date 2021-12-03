На севере Ирака нейтрализовано 2 террориста РПК

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции провела операцию на севере Ирака, в ходе которой нейтрализованы 2 террориста РПK, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в силах безопасности, операция прошла 29 ноября в районе Гара.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).