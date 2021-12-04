Изменилась маркировка экспортной продукции Турции
БАКУ /Trend/ - Теперь в экспортной продукции Турции вместо маркировки "Made in Turkey" будет использоваться "Made in Türkiye".
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.
Согласно информации, во всей деятельности и переписке с государствами и международными организациями вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" будет использоваться "Türkiye".
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