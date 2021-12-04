Изменилась маркировка экспортной продукции Турции

БАКУ /Trend/ - Теперь в экспортной продукции Турции вместо маркировки "Made in Turkey" будет использоваться "Made in Türkiye".

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Согласно информации, во всей деятельности и переписке с государствами и международными организациями вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" будет использоваться "Türkiye".