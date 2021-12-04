Многие страны-члены ЕС и НАТО заинтересованы в приобретении турецких БПЛА - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Многие страны-члены Евросоюза и НАТО заинтересованы в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом, как передает Trend, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на открытии конференции "Глобальные стратегии в оборонной и авиационной промышленности - 2021".
"С приобретением Польшей турецких беспилотников впервые страна-член ЕС и НАТО пополнила свой военный арсенал нашей продукцией, что представляет большое значение. В настоящее время нашей продукцией интересуются многие страны-члены ЕС и НАТО", - сказал он.
Министр добавил, что турецкая сторона продолжает контакты со многими странами в этом направлении.
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