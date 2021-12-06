Трудовая миграция из Турции в Грузию значительно возросла

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Грузию с целью трудоустройства в январе – октябре 2021 года значительно возросло.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Грузию по линии İŞKUR, возросло на 49,3 процента по сравнению с январем – октябрем прошлого года, составив 109.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 11 688 граждан Турции, что на 24,7 процента больше, чем в январе – октябре 2020 года.

В октябре по линии İŞKUR работой были обеспечены 123 317 турецких граждан.

Из общего числа трудоустроенных 37,9 процента составили женщины, 62,1 процента – мужчины. При этом 98,8 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В октябре 2021 года число безработных в Турции составило 3,122 миллиона, из которых 49,2 процента – женщины, 50,8 процента – мужчины.