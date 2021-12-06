Президент Турции прибыл в Катар

Турция 6 декабря 2021 21:42 (UTC+04:00)
Президент Турции прибыл в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник с официальным визитом в Катар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Самолет с главой турецкого государства приземлился в международном аэропорту «Хамад» в 16.30 по местному времени.

Турецкого лидера встречали министр финансов Катара Али бин Ахмед аль Кувари, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной службы Турции Хакан Фидан, посол Турции в Дохе Мехмет Мустафа Гексу и командующий совместный катарско-турецким контингентом Билал Чокай.

В ходе визита президента сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления по делам религии Али Эрбаш.

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