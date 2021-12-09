Развитие Турции не остановить - Эрдоган

Попытки сдержать развитие Турции не увенчаются успехом, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Никто не остановит важный шаг Турции в области развития, который веками оставался незавершенным”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

По его словам, власти страны нацелены на обеспечение устойчивого роста производства, занятости и благосостояния населения.

“Мы видим спасение Турции в инвестициях, занятости, производстве, экспорте и профиците текущего счета, а не в рецептах, основанных на глобальных интересах”, - сказал президент Эрдоган.

По его словам, правительство предпринимает все необходимые шаги для повышения уровня жизни граждан, в первую очередь наиболее уязвимых категорий населения.

Он напомнил, что казначейство страны взяло на себя значительную часть процентов по кредитам, использованным работодателями в этом году, а также объявило о продолжении стимулирования и помощи работодателям, фермерам и представителям других секторов экономики, пострадавших от пандемии, засухи и прочих негативных факторов.

“Наряду со стремительным развитием наших промышленных мощностей, мы шаг за шагом будем и дальше улучшать производство и повышать занятость при низких процентных ставках и сбалансированных обменных курсах”, - добавил президент Эрдоган.

Президент Турции Эрдоган призвал к использованию возможностей, предоставляемых экономической политикой Турции, и инвестировать в страну.