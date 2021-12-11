Турция обнаружила нефть на границе с Сирией (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На турецко-сирийской границе обнаружено нефтяное месторождение.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении национальной нефтяной компании Турции TPAO, опубликованном в Твиттер.
“Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 км к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API”, - говорится в сообщении.
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