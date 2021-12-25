Турция планирует довести экспорт до уровня $242 млрд к 2022 году

Турция в нынешнем году намного превысила целевой показатель экспорта в 211 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Совета экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Он напомнил, что первоначальной целью для турецких экспортеров на текущий год была определена планка в 184 млрд долларов, но в середине года на фоне улучшения экономической ситуации, показатель был пересмотрен в сторону повышения.

Цель в 211 млрд долларов была достигнут уже в конце ноября, то есть за 11 месяцев, констатировал Гюлле.

При этом он выразил уверенность в том, что при нынешних темпах роста, страна реализует план экспорта в 242 млрд долларов уже в 2022 году, а не 2023 году как планировалось.

Глава Совета сообщил, что в период с января по ноябрь продукция турецкого производства была поставлена в 229 стран и регионов мира. При этом, зафиксирован рост экспорта в 188 стран и регионов.

Самым крупным рынком для экспорта Турции в январе-ноябре 2021 года оставался Евросоюз, на который пришлось 34 процента поставок.