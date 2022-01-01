Попытки ввергнуть Турцию в полосу кризисов и хаоса обречены на провал - Эрдоган

Турция в 2022 году продолжит уверенный курс на вхождение в число десяти крупнейших экономик мира. Мы обязуемся достичь целей, заявленных на периоды до 2023 и 2053 гг, что позволит передать будущим поколениям более сильную и развитую страну.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем видеообращении к турецкому народу.

Глава государства выразил надежду на позитивный 2022 год для турецкого народа и человечества в целом.

Турецкий лидер отметил, что уходящий год, как и 2020-й, прошел под знаком пандемии коронавирусной инфекции. «В нынешнем году человечество столкнулось также с многочисленными стихийными бедствиями, а также последствиями нестабильности в ряде регионов планеты, потоками миграции и гуманитарными кризисами», - констатировал президент Эрдоган.

В данной связи президент Турции вновь привлек внимание к кризису глобального управления и мировой экономической системы.

«Система безопасности и развития, сформированная развитыми странами после Второй мировой войны, уже не может сохраняться за счет боли, бедности и недовольства остальной части человечества. И это вновь доказал 2021 год. Страны, которые позиционируют себя в качестве ведущих держав, как оказалось на деле не столь сильны и не в силам управлять глобальными кризисами. Это неопровержимая истина сегодняшнего дня», - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган привлек внимание к успехам современной Турции в политической и социальной сферах на фоне глобальных кризисов в сфере безопасности и здравоохранения.

Турецкий лидер дал высокую оценку разработке отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC.

«Власти Турции не останавливаются на достигнутом, инициировав новый этап коренных преобразований, нацеленных на рост инвестиций, занятости, производства и экспорта. Безусловно, реформы сопряжены и с рисками, к которым мы готовы. Попытки ввергнуть Турцию в полосу кризисов и хаоса обречены на провал», - подчеркнул президент.

«Мы готовы к сплоченной работе с каждым, кто разделяет наши взгляды, соревноваться со всеми, кто готов к конкуренции. В новом 2022 году, желаю каждому из 84 млн жителей Турции спокойствия, счастья и благополучия», - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.