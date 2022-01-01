Боевые модули SARP будут стрелять «умными» боеприпасами Atom

Флагман турецкого оборонпрома компания ASELSAN укомплектовала дистанционно управляемые боевые модули SARP 40-миллиметровыми высокоскоростными «умными» боеприпасами Atom, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Благодаря подобной интеграции силам безопасности Турции будут предоставлены новые возможности.

Боеприпасы были разработаны за счет собственных ресурсов компании ASELSAN.

Благодаря специальным электромеханическим компонентам, встроенным в боеприпас, задается программа, касающаяся разрыва снаряда в воздухе при выходе из ствола.

Боеприпас демонстрирует высокую эффективность с точки зрения достижения намеченных целей.

40-миллиметровые высокоскоростные боеприпасы Atom могут эффективно применяться против снайперов, укрывающихся внутри зданий, террористических группировок, скрывающихся между зданиями в городе, угроз, скрытых за окопами / блиндажами и аналогичными сооружениями, а также внутри траншей; пехотных подразделений, рассредоточенных по местности и небронированной техники.

Работа, проведенная ASELSAN, позволила объединить Atom с системой SARP.

На вооружении ВС Турции и Главного управления безопасности находится более 2 500 боевых модулей SARP. Данные комплексы часто предпочитают устанавливать на автомобилях со стационарным оборудованием.