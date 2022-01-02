Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно информации, обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией.
Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию на Южном Кавказе, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.
Условлено о продолжении личных контактов.
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