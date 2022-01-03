Турция в 2021 году установила рекорд в экспорте - Эрдоган

Турция впервые стала страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности, а не гнется под их воздействием. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник на пресс-конференции в Стамбуле, озвучивая показатели внешней торговли за 2021 год, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, объем внешней торговли Турции вырос с 87,6 млрд долларов в 2002 году до 496,7 млрд долларов в 2021 году.

При этом совокупный экспорт Турции в прошлом году составил 225 млрд 368 млн долларов при росте 32,9 процента в годовом исчислении. Турецкий лидер назвал этот показатель рекордным.

«Пандемия, начавшаяся как кризис в области здравоохранения, негативно отразилась на всех сферах - от экономики до туризма, от образования до гуманитарных связей. Тем не менее Турция впервые стала страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности, а не гнется под их воздействием», - подчеркнул Эрдоган.

По состоянию на октябрь 2021 года в экономике Турции создано 2 млн дополнительных рабочих мест по сравнению с допандемическим периодом, добавил глава государства.

Дефицит внешней торговли Турции сократился на 7,8 процента по сравнению с предыдущим годом - до 45,9 млрд долларов, а соотношение экспорта к импорту выросло до 83,1 процента, сказал турецкий лидер.

По словам президента, в 2021 году по 75 категориям экспортной продукции зафиксированы самые высокие показатели зарубежных поставок в истории республики.

Экспорт Турции в страны Южной Америки вырос на 86,6 процента, европейские страны вне ЕС - на 29 процентов, страны Ближнего и Среднего Востока - на 22,6 процента, Северной Африки - на 44,8 процента.

«Турция в настоящий момент конкурирует с миром. Мы находимся в эпицентре глобальной борьбы. Экспортные показатели страны в 11 из последних 12 месяцев стали рекордными», - проинформировал Эрдоган.

Также глава государства сообщил, что Турция пересмотрела цель экспорта на 2022 год в сторону повышения до 250 млрд долларов.

«Мы установили цель добиться 5-процентного роста экономики в 2022 году, чтобы скорее превратиться в страну с профицитом текущего счета», - добавил президент Турции.