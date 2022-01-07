Экспорт продукции автопрома Турции в страны ЕС в 2021 году составил $19 млрд

Экспорт продукции предприятий автомобильной промышленности Турции в страны Евросоюза в 2021 году вырос на 11 процентов по сравнению с 2020 годом и составил 18 млрд 966 млн 187 тыс. долларов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным Ассоциации экспортеров автопрома региона Улудаг (OİB), в целом объем зарубежных поставок продукции автопрома Турции в 2021 году вырос на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом - до 29 млрд 342 млн 795 тыс. долларов.

Ведущими импортерами продукции сектора с долей 64,6 процента стали в прошлом году страны ЕС.

Объем экспорта в другие страны Европы вырос на 32 процента до 3 млрд 581 млн 195 тыс. долларов.

Лидером по поставкам продукции турецкого автопрома в 2021 году стала Германия - 4 млрд 167 млн 666 тыс. долларов при росте 17 процентов.

Во Францию было поставлено продукции автопрома из Турции на сумму 3 млрд 371 млн 418 тыс. долларов (рост составил 14 процентов), Великобританию – 3 млрд 93 млн 557 тыс. долларов (рост - 39 процентов), Италию - 2 млрд 448 млн 548 тыс. долларов (рост - 15 процентов), Испанию - 1 млрд 606 млн 540 тыс. долларов (рост - 15 процентов).

Первые семь строк среди десяти основных импортеров продукции турецкого автопрома заняли страны ЕС.