Оценены сроки возобновления полетов Turkish Airlines в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши рассказал о сроках возобновления полетов авиакомпании в Казахстан.

Как передает Trend, в публикации, размещенной в субботу на странице Экши в Twitter, подчеркивается, что полеты в Казахстан возобновятся при первой возможности.

"Мы осуществляем полеты в дружественный и братский Казахстан по четырем направлениями: Алматы, Нурсултан, Тюркистан и Актау.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами в Казахстане, и мы возобновим наши полеты при первой же возможности", - подчеркнул Билал Экши.

Напомним, что ранее Turkish Airlines приостановили все пассажирские рейсы между Турцией и Казахстаном до 9 января.