Турция готова к посильной поддержке Казахстана - Хулуси Акар
Мы верим в то, что наши братья в Казахстане собственными силами и возможностями преодолеют все вызовы, стоящие перед страной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в Анкаре.
По его словам, Анкара внимательно отслеживает последние события в Казахстане.
«Казахстан – важный союзник Турции, и мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации и обеспечение правопорядка в этой стране. Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном!», - сказал он.
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