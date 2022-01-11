БАКУ /Trend/ - В 40 провинциях Турции проводятся полицейские рейды, сообщает Trend со ссылкой на газету YeniŞafak.

По данным издания, в ходе рейдов в целом задержаны 185 человек, в том числе военные (три полковника, два подполковника, семь майоров, четыре капитана и 19 лейтенантов), которые подозреваются в связях с террористической организацией FETÖ.

Полиция во время рейдов также изъяла 10 единиц огнестрельного оружия, пишет газета.

О других деталях рейдов не сообщается.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. В результате погибли более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.