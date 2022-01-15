За сутки в Турции выявили почти 68 000 новых случаев COVID-19

В Турции за истекшие сутки выявлено 67 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 56 256 пациентов. Зафиксировано 167 летальных исхода. В течение последних 24 часов было сделано 392 438 тестов на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 138,82 млн. доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57.23 млн. человек получили первые дозы, а свыше 52.1 млн. граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 23,08 млн жителей страны.