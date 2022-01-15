Анкара поддержит каждого инвестора, доверяющего турецкой экономике - Эрдоган

Правительство Турции не ставит различий между местными и иностранными инвесторами, и готово поддержать каждого, кто доверяет турецкой экономике.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на открытии одного из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов Европы - Batı Kipaş в западной провинции Айдын, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства привлек внимание к активному экономическому росту страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что сегодня объем внешней торговли Турции достигает 500 млрд долларов. «Вопреки пандемии в нашей стране открылись 2,7 млн рабочих мест. Объем экспорта Турции по 75 направлениям обновил исторические рекорды», - сказал Эрдоган.

«Благодаря компаниям, подобным Kipaş, Турция шаг за шагом приближается к цели вхождения в число десяти ведущих экономик мира. Вопреки утверждению «пятой колонны», Турция - не страна, «продающая заводы, и импортирующая томаты», а крупный производственный центр на пересечении Африки, Азии и Европы. Вне всяких сомнений, Турция займет достойное место на мировой арене», - сказал президент.

Турецкий лидер отметил, что новый комбинат Batı Kipaş сократит турецкий импорт бумаги на 250 млн долларов в год, при этом наладив экспорт продукции объемом в 200 млн долларов.

На предприятии трудоустроено 1700 человек.