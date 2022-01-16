Президент Турции совершит визит в Албанию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 17 декабря совершит визит в Албанию по приглашению премьер-министра балканской страны Эди Рамы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

В рамках визита будет дана всесторонняя оценка стратегическому партнерству между Турцией и Албанией.

На встречах стороны обсудят шаги по углублению сотрудничества между двумя странами.

Состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям Анкары и Тираны, а также актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По случаю визита состоится церемония передачи жилья, построенного Турцией в городе Лячи для албанских семей, лишившихся крова во время землетрясения в 2019 году.

Кроме того, президент Эрдоган примет участие в церемонии открытия мечети «Этхем бей», отреставрированного в Тиране турецким Агентством по сотрудничеству и координации (TİKA).

Глава турецкого государства обратится к парламенту Албании.