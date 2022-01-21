Турция выступает за проведение переговоров с Арменией в Ереване или Анкаре

БАКУ /Trend/ - Переговоры, направленные на обсуждение шагов по нормализации отношений между Турцией и Арменией, должны проходить в одной из двух стран, а не в третьей.

Об этом, как передает Trend, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

"Турция предпочла бы, чтобы переговоры состоялись в Ереване или Анкаре после того, как первый раунд был проведен в Москве", - сообщили источники.