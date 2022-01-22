Турция выступает за мирное урегулирование кризиса между РФ и Украиной - Хулуси Акар

Турция на всех международных платформах выступает за мирное урегулирование кризиса между Москвой и Киевом в рамках норм международного права и уважением к территориальной целостности Украины.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью журналу M5, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

На вопрос о негативной реакции на поставку турецких ударных беспилотников в Украину, Акар подчеркнул, что Анкара во всех своих шагах строго придерживается норм международного права, принципов добрососедства и продвижения диалога.

«Турция активно сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами-союзниками по НАТО в самых различных областях, в том числе в сфере оборонпрома. Одним из следствий подобного взаимодействия и стала поставка ударных БПЛА в Украину. Решение о закупке дронов было принято Киевом, и Анкару нельзя обвинять в чем-либо. Стоит напомнить, что Украина имеет статус «Партнера по расширенным возможностям НАТО». Увеличение оборонного потенциала этой страны значится в качестве одного из пунктов Индивидуального плана партнерства Украина-НАТО», - напомнил турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что Турция, как страна НАТО, вносит вклад в увеличение военного потенциала Украины, как на двусторонней основе, так и по линии Альянса.

Он подчеркнул, что Турция сохраняет приверженность к каждому из взятых обязательств, и продолжает диалог с Москвой по региональным процессам, в особенности по ситуации в Сирии и Южном Кавказе.

Относительно ситуации в Сирии, Акар отметил, что РФ с одной стороны сотрудничает с Турцией в астанинском формате, а с другой сотрудничает с режимом Башара Асада и террористами YPG [сирийское крыло РКК]. «Дамаск и Москва активизировали усилия по легитимизации режима Башара Асада в глазах международного сообщества. Москва также использует связи с террористами YPG/PKK в качестве козырной карты», - сказал турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что активную поддержку боевикам YPG/PKK, оказывают в Сирии США.

«Позиция США в отношении террористов YPG/PKK и FETÖ [сторонников Фетуллаха Гюлена], вызывает серьезные вопросы у турецкой общественности, формируя атмосферу недоверия к Вашингтону. Вместе с тем, уверен, что анализировать оборонные связи Турции и США лишь в контексте Сирии и ЗРК С-400, неверно. Анкара выступает за решение всех разногласий с Вашингтоном путем диалога в духе союзничества. Надеемся, что Соединенные Штаты откажутся от практики "двойных стандартов" в отношении террористов и прекратят поддержку, в особенности, YPG», - подчеркнул глава оборонного ведомства Турции.

При этом, министр назвал необоснованной критику США по закупкам Турцией российских комплексов С-400.

«Закупка ЗРК С-400 – это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции», - сказал Акар, напомнив, что страны Альянса ранее отказали Турции в поставках систем противовоздушной обороны.