Граждане Ирана увеличили покупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана в 2021 году приобрели в Турции 10 056 объектов недвижимости, что на 2 867 больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купле - продаже недвижимости.

В декабре 2021 года граждане Ирана приобрели в Турции 1 462 объекта недвижимости, что на 698 больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

В прошлом году в Турции было продано 1,4 миллиона объектов недвижимости, что на 0,5 процента меньше по сравнению с 2020 годом.

В декабре 2021 года в Турции было продано 226 503 объекта недвижимости, что в 1,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2021 году иностранцы приобрели в Турции 58 576 объектов недвижимости, что на 43,5 процента больше показателя 2020 года.

(Редактор: Константин Шапиро)