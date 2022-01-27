Турция призывает к деэскалации между Россией и Украиной

Турция призывает к деэскалации напряженности между Украиной и Россией.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Нагнетание обстановки не в интересах ни одной из сторон, отметили в Совбезе.

СНБ Турции также подчеркнул значимость совершенствования механизмов сотрудничества, созданных на Южном Кавказе, посредством конструктивных и искренних усилий сторон, в первую очередь Турции и Армении.